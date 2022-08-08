Болезненные последствия: эксперт рассказал, чем грозит ранний выход на пенсию

Особенно уязвимы граждане, которые выходят на пенсию ранее указанного в законе срока

В Украине ранний выход на пенсию может болезненно отразиться на гражданах. В период, когда человек еще может работать и накапливать пенсионный стаж, однако сознательно идет на так называемый отдых, размер пенсионных выплат значительно уменьшается.

Как рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак, чем позже украинцы выходят на пенсию, тем выше будут пенсионные выплаты при условии, что работодатель будет продолжать отчислять средства в Пенсионный фонд. Это происходит не только из-за увеличения страхового и трудового стажа граждан, но потому, что каждый дополнительный после 60 лет год, в условиях действующего законодательства, рассчитывается с повышенным коэффициентом.

Так, в первые годы после выхода на пенсию ее размер не оказывает существенного влияния на общий доход, однако уже после наступления возраста так называемого "износа" дополнительный заработок фактически заканчивается, а с наступлением возраста немощности возрастают расходы на лекарства, тогда как пенсия не отслеживает этих объективно растущих потребностей. Из этого следует, что ранний выход на пенсию, когда человек еще может работать, крайне болезненно сказывается в более старшем возрасте.

То есть ранний выход на пенсию, когда еще есть возможность работать, болезненно сказывается в более зрелом возрасте.

По словам эксперта, наиболее уязвимы граждане, вышедшие на пенсию еще раньше установленного действующим законодательством возраста. Больше таких лиц насчитывается среди прекрасной половины человечества, которая, к сожалению, вынуждена будет получать лишь минимальную пенсионную выплату. На надбавки, отмечает Юрий Ганущак, в таком случае рассчитывать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году пенсии у некоторых категорий украинцев увеличатся пенсионные выплаты — кто и сколько будет получать.

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