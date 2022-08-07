Пенсии будут расти: сколько получат пенсионеры в этом году

В октябре и декабре пенсионеры будут получать больше

Июльский рост пенсий в Украине станет далеко не последним повышением пенсионных выплат в текущем году, и еще дважды пенсионные выплаты вырастут, это случится в октябре и декабре.

В эфире Национального телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что дважды в этом году украинским пенсионерам повысят пенсии. В первый раз это случится с 1 октября.

"Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, получат доплаты к своей пенсии в размере 300 гривен", — анонсировала министр.

Также Жолнович отметила, что с 1 октября все пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и при этом они имеют полный страховой стаж, будут получать не менее 3 000 грн. Тем же, у кого страховой стаж меньше, пенсию будут повышать пропорционально, сообщила министр.

Второе повышение состоится с 1 декабря, рассказала глава Минсоцполитики. С этой даты в Украине на 3,5% увеличится прожиточный минимум – до 2684 грн. Соответственно, это повлечет за собой рост привязанных к нему социальных выплат.

Впрочем, ощутить этот рост, да и вообще получить свою пенсию не смогут порядка 300 тысяч украинцев. Речь идет о тех из пенсионеров, кто оказался на временно оккупированной территории и получал пенсию через "Укрпочту", чья работа в оккупации невозможна.

В Минсоцполитики для этой категории пенсионеров озвучили алгоритм, как им снова начать получать свои деньги.