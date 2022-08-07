Пенсії зростатимуть: скільки отримають пенсіонери цього року

У жовтні та грудні пенсіонери отримуватимуть більше

Липневе зростання пенсій в Україні стане далеко не останнім підвищенням пенсійних виплат цього року, і ще двічі пенсійні виплати зростуть, це станеться у жовтні та грудні.

В ефірі Національного телемарафону Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що двічі цього року українським пенсіонерам підвищать пенсії. Вперше це станеться з 1 жовтня.

"Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", — анонсувала міністр.

Також Жолнович зазначила, що з 1 жовтня усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років і при цьому мають повний страховий стаж, отримуватимуть не менше 3 000 грн. Тим же, хто має страховий стаж менше, пенсію підвищуватимуть пропорційно, повідомила міністр.

Друге підвищення відбудеться з 1 грудня, розповіла голова Мінсоцполітики. З цієї дати в Україні на 3,5% збільшиться прожитковий мінімум – до 2684 грн. Відповідно, це спричинить зростання прив’язаних до нього соціальних виплат.

Втім, відчути це зростання та й взагалі отримати свою пенсію не зможуть близько 300 тисяч українців. Йдеться про тих із пенсіонерів, хто опинився на тимчасово окупованій території та отримував пенсію через "Укрпошту", чия робота в окупації неможлива.

У Мінсоцполітики для цієї категорії пенсіонерів озвучили алгоритм, як їм знову почати отримувати свої гроші.