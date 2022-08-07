Стало известно, где в Украине выплачиваются самые высокие пенсии: список

Средняя зарплата по всей Украине чуть превышает 4,4 тысячи гривен

Пока часть украинцев готовится получать минимальную пенсию в 3 тысячи гривен лишь осенью, другие уже давно получают на руки гораздо высшие суммы. Об этом свидетельствуют цифра средних пенсионных выплат по регионах. Да и общая сумма по стране — 4437 гривен — говорит о достаточно неплохом денежном обеспечении некоторых вышедших на заслуженный отдых граждан Украины.

Больше деталей сообщило издание "На пенсии", оперируя свежими данными ПФУ. Отметим, что анализ ведомства коснулся первых шести месяцев 2022 года, ведь выплаты не прекращались даже в связи с военными действиями.

Общее количество пенсионеров, проживающих в Украине на 1 июля нынешнего года, составляет 10 млн 775 414 человек. Если обобщать их ежемесячные доходы, то средняя пенсия едва превышает сумму в 4,4 тысячи гривен.

Наиболее "богатые" пенсионеры проживают в столице — здесь средний размер выплат находится на уровне 6135,46 грн. Второе место списка занимает Донетчина — 5634,43 грн, третье — Луганщина — 5237,39 грн. Также в пятерку рекордсменов по пенсиям вышли Днепропетровская и Запорожская области: 4989,33 грн и 4638,78 грн соответственно.

Сравнительный график средних размеров пенсий по областям

Наиболее низкий показатель ежемесячных выплат от государства демонстрирует Тернопольская область. Здесь средняя пенсия дошла до уровня 3410,54 грн. Не слишком больше получают в Черновицкой области — 3561,93 грн, Закарпатской — 3638,82 грн, Хмельницкой — 3736,28 грн и Волынской — 3751,14 грн.

До предела в четыре тысячи средние пенсии не дотягивают у жителей Херсонщины и Винничины. Немногим больше получают пенсионеры из Одесчины, Житормирщины, Николаевщины и Полтавщины, но и их уровень гораздо меньше среднего значения по стране.

Отметим, что в августе без своих ежемесячных выплат окажется около 300 тысяч пенсионеров. "Телеграф" подробно рассказывал, с чем это связано.

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