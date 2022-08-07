Стало відомо, де в Україні виплачуються найвищі пенсії: список

Середня зарплата по всій Україні трохи перевищує 4,4 тисяч гривень

Поки частина українців готується отримувати мінімальну пенсію у 3 тисячі гривень лише восени, інші вже давно одержують на руки набагато вищі суми. Про це свідчить цифра середніх пенсійних виплат у регіонах. Та й загальна сума по країні — 4437 гривень — говорить про досить непогане грошове забезпечення деяких громадян України, які вийшли на заслужений відпочинок.

Більше деталей повідомило видання "На пенсії", оперуючи свіжими даними ПФУ. Зазначимо, що аналіз відомства торкнувся перших шести місяців 2022 року, адже виплати не припинялися навіть через військові дії.

Загальна кількість пенсіонерів, які проживають в Україні на 1 липня цього року, становить 10 млн 775 414 осіб. Якщо узагальнювати їхні щомісячні доходи, то середня пенсія ледь перевищує суму 4,4 тисячі гривень.

Найбільш "багаті" пенсіонери проживають у столиці — тут середній розмір виплат становить 6135,46 грн. Друге місце списку займає Донеччина — 5634,43 грн, третє — Луганщина із сумою 5237,39 грн. Також у п’ятірку рекордсменів із пенсій вийшли Дніпропетровська та Запорізька області: 4989,33 грн та 4638,78 грн відповідно.

Порівняльний графік середніх розмірів пенсій по областях

Найнижчий показник щомісячних виплат від держави демонструє Тернопільщина. Тут середня пенсія сягнула рівня 3410,54 грн. Не набагато більше отримують у Чернівецькій області — 3561,93 грн, Закарпатській — 3638,82 грн, Хмельницькій — 3736,28 грн та Волинській — 3751,14 грн.

До межі чотирьох тисяч гривень середні пенсії не дотягують у жителів Херсонщини та Вінничини. Дещо більше отримують пенсіонери з Одещини, Житормирщини, Миколаївщини та Полтавщини, але й їхній рівень набагато менший за середнє значення по країні.

Зазначимо, що у серпні без своїх щомісячних виплат виявиться близько 300 тисяч пенсіонерів. "Телеграф" докладно розповідав, із чим це пов’язано.

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