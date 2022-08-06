Чи вистачить в Україні грошей на пенсії – у Пенсійному фонді розповіли про свої прибутки

Доходи Пенсійного фонду менші від планових — як це позначиться на виплаті пенсій

Зростання пенсій з 1 липня та агресія з боку Росії гостро поставили перед ПФУ питання про фінансування пенсій. У липні нардепи вже виділили понад 32 мільярди гривень із держбюджету для фінансування пенсійних виплат.

Водночас основну частину коштів на пенсії ПФУ отримує від працюючих українців, кількість яких за час війни впала на кілька мільйонів людей. Тим не менш, у Пенсійному фонді України прозвітували про зростання власних доходів у 2022 році порівняно з минулим роком.

Так, за липень ПФУ зібрав 33,2 млрд грн власних доходів, тоді як рік тому це було лише 27,9 млрд грн. Зросла також частка коштів держбюджету у платежах за липень – з 14,2 млрд. грн. до 18,6 млрд. грн.

Доходи ПФУ формально зростають

Щоправда, при цьому за 7 місяців Пенсійний фонд зібрав на фінансування пенсій з ЄСВ лише 198,2 млрд грн із запланованих 201 млрд., що свідчить про проблеми фонду.

Але їх все одно не вистачає

Тим часом питання наявності коштів у ПФУ на виплату пенсій залишається одним із найважливіших, адже до кінця року пенсії зростуть ще двічі – у жовтні та грудні. Але міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заспокоює одержувачів – коштів вистачить, адже їхня виплата повністю гарантується державою.