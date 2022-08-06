Хватит ли в Украине денег на пенсии – в Пенсионном фонде рассказали о своих доходах

Доходы Пенсионного фонда меньше плановых — как это отразится на выплате пенсий

Рост пенсий с 1 июля и агрессия со стороны рф остро поставили перед ПФУ вопрос о финансировании пенсий. В июле нардепы уже выделили более 32 миллиардов гривен из госбюджета для финансирования пенсионных выплат.

Вместе с тем, основную часть средств на пенсии ПФУ получает от работающих украинцев, число которых за время войны упало на несколько миллионов человек. Тем не менее, в Пенсионном фонде Украины отчитались о росте собственных доходов в 2022 году в сравнении с прошлым годом.

Так, за июль ПФУ собрал 33,2 млрд грн собственных доходов, в то время как год назад это были всего 27,9 млрд грн. Выросла также доля средств госбюджета в платежах за июль – с 14,2 млрд грн до 18,6 млрд грн.

Доходы ПФУ формально растут

Правда, при этом за 7 месяцев Пенсионный фонд собрал на финансирование пенсий с ЕСВ лишь 198,2 млрд грн из запланированных 201 млрд., что все-таки свидетельствует о проблемах фонда.

Но их все равно не хватает

Тем временем вопрос наличия средств в ПФУ на выплату пенсий остается одним из важнейших, ведь до конца года пенсии вырастут еще дважды – в октябре и декабре. Но министр социальной политики Украины Оксана Жолнович успокаивает получателей – средств хватит, ведь их выплата полностью гарантируется государством.