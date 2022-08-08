Болючі наслідки: експерт розповів, чим загрожує ранній вихід на пенсію

Особливо вразливими є громадяни, які виходять на пенсію раніше вказаного у законі терміну

В Україні ранній вихід на пенсію може болісно позначитися на громадянах. У період, коли особа ще має змогу працювати та накопичувати пенсійний стаж, проте свідомо йде на так званий відпочинок, розмір пенсійних виплат значно зменшується.

Як розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак, чим пізніше українці виходять на пенсію, тим вищими будуть пенсійні виплати при умові, що працедавець продовжуватиме відраховувати кошти до Пенсійного фонду. Це відбувається не тільки через збільшення страхового та трудового стажу громадян, а й тому, що кожний додатковий після 60 років рік, в умовах чинного законодавства, розраховується з підвищеним коефіцієнтом.

Так, у перші роки після виходу на пенсію її розмір не суттєво впливає на загальний дохід, проте вже після настання віку так званої "зношеності" додатковий заробіток фактично закінчуються, а з настанням віку немічності зростають видатки на ліки, тоді як пенсія не відстежує цих об’єктивно зростаючих потреб. З цього випливає, що ранній вихід на пенсію, коли людина ще має змогу працювати, вкрай болісно позначається у більш старшому віці.

Тобто ранній вихід на пенсію, коли ще є можливість працювати, болісно дається взнаки у більш зрілому віці.

За словами експерта, найбільш вразливими є громадяни, котрі вийшли на пенсію ще раніше встановленого чинним законодавством віку. Найбільше таких осіб налічується серед прекрасної половини людства, котра, на жаль, змушена буде отримувати лише мінімальну пенсійну виплату. На надбавки, наголошує Юрій Ганущак, у такому випадку розраховувати не варто.

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