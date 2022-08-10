Пенсія з інвалідності в результаті війни: як її досягти і скільки виплачують

Розмір пенсії залежить від умов отримання інвалідності та одержуваного грошового забезпечення

У Пенсійному фонді України нагадали порядок призначення та розміри пенсій для військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок військової служби та під час бойових дій.

Порядок призначення пенсії регулюється Законом України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" призначається у разі настання інвалідності:

у період проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного строку після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, що виникли під час проходження військової служби.

Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності – отримано її в результаті бойових дій або просто під час служби у ЗС України в небойових умовах.

Так. особам з інвалідністю внаслідок війни – пенсія призначається у розмірах:

I група — 100% суми грошового забезпечення;

II група — 80% суми грошового забезпечення;

III група – 60% суми фінансового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група — 70% суми грошового забезпечення;

II група — 60% суми грошового забезпечення;

ІІІ група — 40% суми грошового забезпечення.

Як обурюються коментатори на сторінці ПФУ у Фейсбуці, при розрахунку пенсії враховується лише грошовий оклад військовослужбовця, тож пенсія інвалідів, які стали ними в результаті війни, становить 6,5-15 тисяч гривень, а іншим категоріям від 4 до 8 тисяч гривень. Тобто у грошове забезпечення військовослужбовців не зараховуються надбавки за участь у бойових діях, які виплачуються бійцям ЗСУ з початку російської агресії.

Раніше у ПФУ нагадали, хто і яким чином може вийти на пенсію у 2022-му році.