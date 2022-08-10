Пенсия по инвалидности в результате войны: как ее добиться и сколько выплачивают

Размер пенсии зависит от условий получения инвалидности и получаемого денежного довольствия

В Пенсионном фонде Украины напомнили порядок назначения и размеры пенсий для военнослужащих, ставших инвалидами в результате воинской службы и в ходе боевых действий.

Порядок назначения пенсии регулируется Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-ХІІ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц назначается в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности – получена она в результате боевых действий или просто в ходе службы в ВС Украины в небоевых условиях.

Так. лицам с инвалидностью в результате войны – пенсия назначается в размерах:

I группа – 100 % сумм денежного довольствия;

II группа – 80 % сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70 % сумм денежного довольствия;

II группа – 60 % сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Как возмущаются комментаторы на странице ПФУ в Фейсбук, при расчете пенсии учитывается только денежный оклад военнослужащего, так что пенсия инвалидов, ставших ими в результате войны, составляет 6,5-15 тысяч гривен, а другим категориям от 4 до 8 тысяч гривен. То есть в денежное довольствие военнослужащих не засчитывается надбавки за участие в боевых действиях, которые выплачиваются бойцам ВСУ с начала российской агрессии.

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