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Пенсия по инвалидности в результате войны: как ее добиться и сколько выплачивают

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Пенсия по инвалидности от войны составляет до 15 тысяч гривен, но должна быть больше
Пенсия по инвалидности от войны составляет до 15 тысяч гривен, но должна быть больше

Размер пенсии зависит от условий получения инвалидности и получаемого денежного довольствия

В Пенсионном фонде Украины напомнили порядок назначения и размеры пенсий для военнослужащих, ставших инвалидами в результате воинской службы и в ходе боевых действий.

Порядок назначения пенсии регулируется Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-ХІІ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц назначается в случае наступления инвалидности:

  • в период прохождения службы;
  • или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности – получена она в результате боевых действий или просто в ходе службы в ВС Украины в небоевых условиях.

Так. лицам с инвалидностью в результате войны – пенсия назначается в размерах:

  • I группа – 100 % сумм денежного довольствия;
  • II группа – 80 % сумм денежного довольствия;
  • III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

  • I группа – 70 % сумм денежного довольствия;
  • II группа – 60 % сумм денежного довольствия;
  • III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Как возмущаются комментаторы на странице ПФУ в Фейсбук, при расчете пенсии учитывается только денежный оклад военнослужащего, так что пенсия инвалидов, ставших ими в результате войны, составляет 6,5-15 тысяч гривен, а другим категориям от 4 до 8 тысяч гривен. То есть в денежное довольствие военнослужащих не засчитывается надбавки за участие в боевых действиях, которые выплачиваются бойцам ВСУ с начала российской агрессии.

Ранее в ПФУ напомнили, кто и каким образом может выйти на пенсию в 2022-м году.

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#ПФУ #Пенсии #Инвалидность #Военная пенсия