Выход на пенсию в 2022 году: кто и при каких условиях имеет право на заслуженный отдых

Украинцы, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут выходить на пенсию

В рамках действующего украинского законодательства, а именно по статье 26 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсионном возрасте и праве на назначение" пенсионные выплаты по возрасту зависят, а также определяются по приобретенному человеком страховому стажу. В текущем, 2022 году, на пенсию выходят украинцы, достигшие 60, 63 и 65-летнего возраста.

Как пишет издание "Факты", в апреле 2021 года пенсионный возраст для прекрасной половины жителей Украины увеличили до 60 лет, так что с тех пор возраст для выхода на пенсию стал одинаковым как для женщин, так и для мужчин. По достижению 60-летнего возраста, право на пенсию, при условии наличия необходимого количества страхового стажа, имеют женщины, родившиеся в 1961 году или раньше.

Когда выходить на пенсию

Выход на пенсию граждан, уже достигших 60-летнего возраста, однако не имеющих необходимого страхового стажа, происходит после 63 лет, однако при условии, что стаж:

с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. – от 19 до 29 лет;

с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. – от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. – 21 до 31 года;

с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. – от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. – от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. – от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 г. – от 25 до 35 лет.

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В 2022 году на пенсию могут выйти граждане:

достигли 60-летнего возраста и имеют страховой стаж не менее 29 лет;

граждане, достигшие 63-летнего возраста и имеющие страховой стаж от 19 до 29 лет;

украинцы, которым исполнилось 65 лет, и они имеют стаж от 15 до 19 лет.

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