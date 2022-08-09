Вихід на пенсію у 2022 році: хто та за яких умов має право на заслужений відпочинок

Українці, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж можуть виходити на пенсію

У рамках чинного українського законодавства, а саме за статтею 26 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійний вік і право на призначення" пенсійні виплати за віком залежать, а також визначаються за набутим людиною страховим стажем. У поточному, 2022 році, на пенсію виходять українці, котрі досягли 60, 63 та 65-річного віку.

Як пише видання "Факти", у квітні 2021 року пенсійний вік для прекрасної половини жителів України збільшили до 60 років, тож з того часу вік для виходу на пенсію став однаковим як для жінок, так і для чоловіків. Тож по досягненню 60-річного віку, право на пенсію, при умові наявності необхідної кількості страхового стажу, мають жінки, які народилися у 1961 році або раніше.

Коли виходити на пенсію

Вихід на пенсію громадян, які вже досягли 60-річного віку, проте не мають необхідного страхового стажу, відбувається після 63 років, проте при умові, що стаж:

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. – від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. – 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. – від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 р. – від 25 до 35 років.

Читайте також: Категорія Україна Українцям ще двічі збільшать пенсії до кінця року: кому і на скільки Уряд розширить програму підтримки літніх людей, окрім того очікується ще одне збільшення прожиткового мінімуму

У 2022 році на пенсію можуть вийти громадяни, які:

досягли 60-річного віку та мають страховий стаж не менше 29 років;

громадяни, які досягли 63-річного віку і мають страховий стаж від 19 до 29 років;

українці, котрим виповнилося 65 років і вони мають стаж від 15 до 19 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити українцям, яким не вистачає наявного робочого стажу для отримання пенсійних виплат.

Також нагадаємо, скільки отримуватимуть пенсіонери після збільшення пенсій в Україні.