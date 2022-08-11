Не приходят некоторые доплаты к пенсии: юрист объяснил, почему

Чтобы убедиться, что пенсионер не получает доплат, необходимо точно знать структуру пенсии

Украинцам, получившим инвалидность в результате войны, объяснили, как получить повышенную пенсию. Вместе с тем, некоторые нынешние пенсионеры жалуются, что не получают назначенных им доплат, например, за сверхнормативный стаж или как ребенку войны – здесь речь идет о Второй мировой. Статус получают те, кому к моменту ее окончания 2 сентября 1945 года было меньше 18 лет.

Как объяснил изданию "На пенсии" независимый консультант Сергей Коробкин, причин тому может быть несколько. Первая из них – пенсионер не всегда видит структуру своих пенсионных начислений. А между тем все назначенные доплаты уже могут входить в ту сумму, которую он получает на руки. "Чтобы ответить наверняка – нужно знать вид пенсии и видеть структуру ее составляющих", — прокомментировал Коробкин обращение читателя издания, не получающего именно доплат за сверхнормативный стаж и как ребенок войны.

Консультант напомнил, что доплату за стаж могут получать не все пенсионеры. Ее в основном добавляют к обычной пенсии по возрасту. А вот военнослужащие, госслужащие, ученые или чернобыльцы такой доплаты не получают.

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Как сообщал "Телеграф", украинцам детально объяснили, каким образом высчитывается доплата за сверхнормативный стаж.