Часть украинцев получит прибавку к пенсии в размере 660 гривен: кому повезет

На большую надбавку смогут рассчитывать только те, кто имеет полный страховой стаж

В Украине до конца 2022 года еще дважды будут увеличивать уровень пенсионных выплат – это связано с индексацией выплат, которую Пенсионный фонд проведет в октябре и декабре. Некоторым пенсионерам к концу года насчитают надбавку в размере 660 гривен, но повезет далеко не всем.

Как передает Obozrevarel, максимальную надбавку в 660 гривен получат те украинцы, которые имеют полный страховой стаж и во время работы имели заработную плату, которая была в 7 раз выше средней. Это произойдет в декабре 2022 года.

В конце года повысится и прожиточный минимум для потерявших трудоспособность украинцев. В результате минимальная пенсия в Украине вырастет с 2027 гривен до 2094 года. А максимальная — с 20 270 до 20 930 (на 660 гривен).

Что касается доплат в октябре этого года — пенсионеры старше 70 лет при наличии полного страхового стажа будут получать пенсию не менее 3 000 грн. Если пенсионный стаж меньше — выплаты будут повышаться пропорционально.

Напомним, средний размер пенсии по всей Украине составляет 4437 гривен. При этом наиболее "богатые" пенсионеры проживают в столице – здесь средний размер выплат составляет 6135,46 грн, а на втором месте оказалась Донетчина – 5634,43 грн. Тройку лидеров замкнула Луганская область с суммой 5237,39 грн.

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