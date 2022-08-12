Частина українців отримає надбавку до пенсії у розмірі 660 гривень: кому пощастить

На чималу надбавку зможуть розраховувати лише ті, хто має повний страховий стаж

В Україні до кінця 2022 року ще двічі збільшуватимуть рівень пенсійних виплат — це пов'язано з індексацією виплат, яку Пенсійний фонд проведе у жовтні та грудні. Деяким пенсіонерам під кінець року нарахують надбавку у розмірі 660 гривень, але пощастить далеко не всім.

Як передає Obozrevarel, максимальну надбавку у 660 гривень отримають ті українці, які мають повний страховий стаж та під час роботи мали заробітну плату, яка була у 7 разів вищою за середню. Це відбудеться у грудні 2022 року.

Наприкінці року підвищиться й прожитковий мінімум для українців, які втратили працездатність. В результаті мінімальна пенсія в Україні зросте з 2027 гривень до 2094. А максимальна — з 20 270 до 20 930 (на 660 гривень).

Що стосується доплат у жовтні цього року — пенсіонери віком понад 70 років за умови наявності повного страхового стажу отримуватимуть пенсію не менше 3 000 грн. Якщо пенсійний стаж менший — виплати підвищуватимуть пропорційно.

Нагадаємо, середній розмір пенсії по всій Україні складає 4437 гривень. При цьому найбільш "багаті" пенсіонери проживають у столиці — тут середній розмір виплат становить 6135,46 грн, а на другому місці опинилася Донеччина — 5634,43 грн. Трійку лідерів замкнула Луганщина із сумою 5237,39 грн.

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