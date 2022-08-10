Пенсії для військових в Україні - від чого вони залежать та скільки отримають у серпні

Скільки отримуватимуть УБД по виходу на пенсію залежить виключно від набутого страхового стажу та зарплат

В Україні громадяни-учасники бойових дій мають право на низку пільг щодо пенсійного забезпечення та виходу на пенсію. Доплати та основні пенсійні виплати для цієї категорії громадян встановлюються виключно в рамках чинного законодавства.

Хто такі УБД

Як пише видання "Радіотек" учасники бойових дій — це громадяни України, котрі брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань по захисту держави, перебуваючи у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ ЗСУ чинної армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час (перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та інших формувань визначається Кабміном).

Які пенсії отримують УБД

Розмір пенсії учасників бойових дій, згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Доплати

До пенсій учасники бойових дій можуть отримати такі виплати:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму (ПМ), встановленого для осіб, які втратили працездатність (станом на 1 серпня це 2027 грн);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн (за законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячна державна адресна допомога у розмірі, якого не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% ПМ, встановленого для осіб, які втратили працездатність (згідно з відповідною постановою).

Достроковий вихід на пенсію

Жінки, які є учасниками бойових дій мають право вийти на пенсію при умові, що вони досягли 50-річного віку та мають страховий стаж не менше 20 років.

Що стосується чоловіків зі списків УБД, то вони виходять на пенсію по досягненні 55-річного віку, а також маючи за спиною страховий стаж не менше 25 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити українцям, які не мають достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію.