Дяким українцям можуть зменшити або зовсім відмінити виплату пенсій - кого це стосується
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У ПФУ пояснили, в яких випадках українців можуть залишити бех пенсії
В Україні планується проведення планової верифікації пенсій, в рамках якої деякі категорії українців можуть бути позбавлені виплат повністю або частково. Це стосується громадян, які надали до Пенсійного Фонду фальшиві довідки, тривалий час знаходилися за кордоном або офіційно влаштувалися на роботу.
Як повідомляє видання agronews.ua, зазвичай пенсії урізають тим українцям, які офіційно працевлаштувалися. Це відбувається через те, що непрацюючим пенсіонерам автоматично два рази на рік перераховують низку соціальних виплат через збільшення прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати. Що стосується цієї категорії осіб, то для них перерахунок не передбачено.
Окрім того, є липові "пенсіонери", які оформилися за фальшивими довідками, а представники ПФУ цього порушення не виявили. Як пояснюють у відомстві, купівля "інвалідності" та довідок про стаж – вже є давно відомим і поширеним в Україні бізнесом.
Також зазначається, що заблокувати пенсійні виплати можуть у випадку, коли отримувач перебуває тривалий час за межами України або не отримував соціальні виплати більше аніж за 6 місяців.
Через що можуть припинити виплати або змінити їх розмір
- влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрація або закриття ФОП;
- одержання, зміна або позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, право на надбавки тощо);
- зміна місця проживання (реєстрації);
- виїзд на постійне місце проживання за кордон.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яким категоріям українців планують підвищити пенсійні виплати та коли це станеться.
Також нагадаємо, що близько 300 тисяч українців у серпні не зможуть отримати пенсії — чому та кого це стосується.