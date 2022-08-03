Пенсії поки що не зростатимуть — кому і коли підвищать виплати

До кінця року українцям двічі підвищать пенсії та соцвиплати

З понеділка, 1 серпня, українські пенсіонери почали отримувати свої пенсії за серпень, розмір яких було затверджено ПФУ ще у липні. При цьому пенсіонери можуть розраховувати на підвищення ближче до кінця року.

Про це в ефірі Національного телемарафону розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами таких підвищень буде два – у жовтні та грудні.

З 1 жовтня доплату 300 гривень щомісяця почнуть отримувати українські пенсіонери віком від 70 років, що буде продовженням програми, розпочатої ще 2020 року. Також до 3000 гривень буде підвищено мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів віком від 70 років, які мають повний страховий стаж у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Ті ж у кого такого стажу не набереться, отримуватимуть дещо менші пенсії. Також для всіх пенсіонерів буде збільшено пенсію, оскільки зросте розмір мінімальної зарплати, щоправда, зростання буде невеликим.

Нарешті у грудні зростуть усі пенсії та соціальні виплати у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму. Щоправда, зростання буде незначним, всього приблизно на 3,5% на які зросте і мінімальний прожитковий мінімум – до 2093 гривень, які стануть мінімальною пенсією в Україні з 1 грудня.

Втім, все це не торкнеться внутрішніх переселенців, які продовжать отримувати виплати 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень на дитину чи інваліда.

Також не зможуть отримати пенсії близько 300 тисяч українських пенсіонерів, які залишилися на окупованій території та отримували пенсію через "Укрпошту", яка нині там не працює.