Пенсии пока расти не будут - кому и когда повысят выплаты

До конца года украинцам дважды повысят пенсии и соцвыплаты

С понедельника, 1 августа, украинские пенсионеры начали получать свои пенсии за август, размер которых был утвержден ПФУ еще в июле. При этом пенсионеры могут рассчитывать на повышение ближе к концу года.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам таких повышений будет два – в октябре и декабре.

С 1 октября доплату в 300 гривен ежемесячно начнут получать украинские пенсионеры старше 70 лет, что будет продолжением программы, начатой еще в 2020 году. Также до 3000 гривен будет повышен минимальный размер пенсии для пенсионеров старше 70 лет имеющих полный страховой стаж в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Те же у кого такого стажа не наберется, будут получать несколько меньшие пенсии. Также для всех пенсионеров будет увеличена пенсия, поскольку вырастет размер минимальной зарплаты, правда рост будет небольшой.

Наконец в декабре вырастут все пенсии и социальные выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. Правда рост будет незначительным, всего примерно на 3,5% на которые вырастет и минимальный прожиточный минимум – до 2093 гривен, которые станут минимальной пенсией в Украине с 1 декабря.

Впрочем, все это не коснется внутренних переселенцев, которые продолжат получать выплаты в 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен на ребенка или инвалида.

Также не смогут получить пенсии порядка 300 тысяч украинских пенсионеров, которые остались на оккупированной территории и получали пенсию через "Укрпочту", ныне там не работающую.