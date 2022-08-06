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Некоторым украинцам могут уменьшить или совсем отменить выплату пенсий — кого это касается

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Около 300 тысяч украинцев в августе останутся без пенсий Новость обновлена 06 августа 2022, 15:10
Около 300 тысяч украинцев в августе останутся без пенсий

В ПФУ объяснили, в каких случаях украинцев могут оставить без пенсии

В Украине планируется проведение плановой верификации пенсий, в рамках которой некоторые категории украинцев могут быть лишены выплат полностью или частично. Это касается граждан, которые предоставили в Пенсионный фонд фальшивые справки, длительное время находились за границей или официально устроились на работу.

Как сообщает издание agronews.ua, обычно пенсии урезают украинцам, которые официально трудоустроились. Это происходит из-за того, что неработающим пенсионерам автоматически дважды в год перечисляют ряд социальных выплат из-за увеличения прожиточного минимума или минимальной зарплаты. Что касается этой категории лиц, то для них перерасчет не предусмотрен.

Кроме того, есть липовые "пенсионеры", которые оформились по фальшивым справкам, а представители ПФУ этого нарушения не обнаружили. Как объясняют в ведомстве, покупка "инвалидности" и справок о стаже – уже давно известный и распространенный в Украине бизнес.

Также отмечается, что заблокировать пенсионные выплаты могут, если получатель находится длительное время за пределами Украины или не получал социальные выплаты более чем за 6 месяцев.

Из-за чего могут прекратить выплаты или изменить их размер

  • устройство на работу, увольнение с работы, регистрация или закрытие ФЛП;
  • получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.п.);
  • смена места жительства (регистрации);
  • выезд на постоянное место жительства за границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким категориям украинцев планируют повысить пенсионные выплаты и когда это произойдет.

Также напомним, что около 300 тысяч украинцев в августе не смогут получить пенсии, почему и кого это касается.

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#Украина #Пенсионный фонд #Пенсионеры #Пенсии