Пенсии для военных в Украине — от чего они зависят и сколько получат в августе

Сколько будут получать УБД по выходу на пенсию, зависит исключительно от приобретенного страхового стажа и зарплат

В Украине граждане-участники боевых действий имеют право на ряд льгот по пенсионному обеспечению и выходу на пенсию. Доплаты и основные пенсионные выплаты этой категории граждан устанавливаются исключительно в рамках действующего законодательства.

Кто такие УБД

Как пишет издание "Радиотек", участники боевых действий — это граждане Украины, принимавшие непосредственное участие в выполнении боевых задач по защите государства, находясь в составе военных подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск ВСУ действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время (перечень подразделений, входивших в состав действующей армии, и других формирований определяется Кабмином).

Какие пенсии получают УБД

Размер пенсии участников боевых действий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Доплаты

К пенсиям участники боевых действий могут получить следующие выплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума (ПМ), установленного для лиц, потерявших трудоспособность (на 1 августа это 2027 грн);

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (по закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны");

ежемесячное государственное адресное пособие в размере, которого не хватает до минимальной пенсионной выплаты — 210% ПМ, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (согласно соответствующему постановлению).

Досрочный выход на пенсию

Женщины, являющиеся участниками боевых действий, имеют право выйти на пенсию при условии, что они достигли 50-летнего возраста и имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Что касается мужчин из списков УБД, то они уходят на пенсию по достижении 55-летнего возраста, а также имея за спиной страховой стаж не менее 25 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать украинцам, у которых нет достаточного количества страхового стажа для выхода на пенсию.