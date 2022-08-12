Оформити пенсію дистанційно: українцям пояснили, хто та за яких умов може це зробити

У ПФУ дали пояснення, в яких випадках нарахування пенсій може відбутися дистанційно

У Пенсійному Фонді надали українцям можливість оформити пенсію за віком дистанційно, проте виключно за однією умовою — якщо всі належні відомості щодо набутого страхового стажу вказаної особи знаходяться у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідну інформацію оприлюднили у пресслужбі ПФУ, відповідаючи на запитання одного зі своїх клієнтів, чи може він оформити пенсію дистанційно, якщо бачить в особистому кабінеті на офіційному вебпорталі відомства всі документи про страховий стаж.

У своїй відповіді представники ПФУ повідомили, що у випадку, якщо вся необхідна інформація про набутий страховий стаж застрахованої особи міститься у Держреєстрі, то пенсійні виплати за віком вказаній особі призначатимуть одразу після досягнення нею пенсійного віку автоматично.

За призначенням пенсії громадяни мають можливість звернутися дистанційно, не відвідуючи держустанову, просто через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно заповнити в особистому кабінеті користувача заяву щодо призначення пенсії.

Крім того, зазначається, що у 2022 році громадяни, яким виповнилося 60 років, мають можливість отримувати пенсії за віком, проте виключно за наявності страхового стажу не менше 29 років. Якщо ж років стажу недостатньо, пенсію призначатимуть пізніше.

"Наявність страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку", — пояснили у ПФУ.

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