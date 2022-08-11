Як отримати пенсійне посвідчення: українцям розповіли про три способи

Оформити документ можна не тільки через особисте звернення, але й онлайн

Пенсійне забезпечення українців під час війни уряд називає другим пріоритетом після оборонних витрат. Але, щоб отримати право на відповідні виплати, необхідно оформити пенсійне посвідчення – документ, що фіксує статус людини і її право на соцзабезпечення.

У Пенсійному фонді України пояснили – подати документи на отримання посвідчення можна трьома способами. Перший і наразі найпоширеніший – це звернутись особисто до територіального органу ПФУ. При цьому немає значення, до якого саме – вони діють за принципом екстериторіальності, тож місце реєстрації і, відповідно, перебування на обліку громадянина при такому звернені значення не має. Можна обирати просто найближче відділення.

Два інших способи – це подача документів онлайн. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду, а можна через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

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Далі необхідно буде заповнити заяву на отримання пенсійного посвідчення. При особистому зверненні необхідно пред’явити паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та додати фото.

За умови подачі через портал ПФУ доступ до відповідної анкети в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" відкривається після авторизації. Її можна пройти за допомогою сервісу "Дія.Підпис", кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології BankID. У форму також необхідно буде завантажити своє фото.

У застосунку "Пенсійний фонд" оформлення посвідчення відбувається через вкладку "До ПФУ", де є розділ "Комунікацїі до ПФУ". У цьому розділі треба вибрати підпункт "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення". Тут також необхідно буде завантажити фотографію.

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Після того, як посвідчення буде готове, його необхідно буде забрати. Для цього доведеться особисто звернутись у сервісний центр Пенсійного фонду. У разі онлайн-подачі документів, такий центр можна визначити самостійно, обравши найзручніший для себе варіант – документ доставлять саме туди.

У застосунку "Дія" пенсійні посвідчення наразі не генеруються. Втім ПФУ та Міністерство цифрової трансформації України обіцяють найближчим часом запровадити електронний формат документу.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні найближчим часом планують запустити систему добровільних соціальних внесків – так кожен охочий зможе самостійно збільшити розмір своїх майбутніх виплат.