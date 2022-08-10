Добровільні внески: в Україні вигадали, як збільшити пенсію

ЄСВ, згідно з новим проєктом, можна буде платити не лише за себе

Щоб українські пенсіонери могли не хвилюватися про те, що вони отримуватимуть добру гідну пенсію, в Україні планують запустити можливість для громадян робити додаткові соціальні внески.

Таку нагоду описала в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Вона зазначила, що подібну систему вже запущено, але вона надто складна — там можна докупити стаж у минулому разовим платежем. У новому варіанті буде простий договір приєднання із однією кнопкою "хочу оплачувати".

Глава міністерства розповіла, що законопроєкт вже підготовлений, зараз він проходить стадію вичитки. Використовувати такий метод накопичення пенсії можна буде для тих, хто виїхав за кордон і перебувають у відпустках без збереження заробітної плати. Якщо вони працюють за кордоном або отримують там дохід, вони можуть самостійно сплатити внески, щоби продовжити страховий стаж і після повернення в Україну вийти на пенсію. Також, є сім’ї в яких працюють не всі члени, і це відкриє можливість оплати за інший єдиний соціальний внесок, щоб пенсію мали обидва члени сім’ї. Стане в нагоді можливість внесків і для допомоги батькам, які втратили роботу в передпенсійному віці — виплати за них ЄСВ допоможуть при досягненні пенсійного віку отримати повний страховий стаж.

Оксана Жолнович прокоментувала підвищення пенсійного віку. Воно не очікується, до 2028 року за законодавством збільшуватиметься лише страховий стаж для виходу на пенсію. Нагадаємо, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 необхідно не менше 35 років страхового стажу, у 63 – від 25 до 35 років, а після 65 – не менше 15 років стажу, що є мінімумом для отримання пенсійних виплат від держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тим, кому стажу не вистачає, пропонується кілька варіантів — доопрацювати, купити стаж або отримувати мінімальну допомогу.