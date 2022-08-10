Добровольные взносы: в Украине придумали, как увеличить пенсию

ЕСВ, согласно новому проекту, можно будет платить не только за себя

Чтобы украинские пенсионеры могли не волноваться о том, что они будут получать хорошую достойную пенсию, в Украине планируют запустить возможность для граждан делать дополнительные социальные взносы.

Такую возможность описала в интервью "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Оксана Жолнович. Она отметила, что подобная система уже запущена, но она слишком сложная — там можно докупить стаж в прошлом разовым платежом. В новом варианте будет простой договор присоединения с одной кнопкой "хочу оплачивать".

Глава министерства рассказала что законопроект уже подготовлен, сейчас он проходит стадию вычитки. Использовать такой метод накопления пенсии можно будет для тех, кто выехал за границу и они находятся в отпусках без сохранения заработной платы. Если они работают за границей или получают там доход, они могут самостоятельно заплатить взносы, чтобы продолжить страховой стаж и после возвращения в Украину выйти на пенсию. Также, есть семьи в которых работают не все члены, и это откроет возможность оплаты за другого единого социального взноса, чтобы пенсию имели оба члена семьи. Пригодится возможность взносов и для помощи родителям, которые потеряли работу в предпенсионном возрасте — выплаты за них ЕСВ помогут при достижении пенсионного возраста получить полный страховой стаж.

Оксана Жолнович прокомментировала и повышение пенсионного возраста. Оно не ожидается, до 2028 года по законодательству будет увеличиваться только страховой стаж для выхода на пенсию. Напомним, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 необходимо не менее 35 лет страхового стажа, в 63 — от 25 до 35 лет, а после 65 — не менее 15 лет стажа, что является минимумом для получения пенсионных выплат от государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тем кому стажа не хватает, предлагается несколько вариантов — доработать, купить стаж или получать минимальное пособие.