Части граждан во время войны не засчитают пенсионный стаж: кого это коснется

Это связано с неуплатой такими гражданами налогов

Работу во время войны не засчитывают в пенсионный стаж, если лицо не платит Единый социальный взнос (ЕСВ). Таким образом, страхового стажа могут не досчитаться предприниматели, воспользовавшиеся возможностью не платить ЕСВ, а также граждане, оставшиеся работать на временно неподконтрольных Украине территориях.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Пока они не платят ЕСВ, их страховой стаж не будет засчитываться ни в каком виде", — сообщила глава Минсоцполитики.

Она добавила, что на временно оккупированных территориях остаются около трех миллионов пенсионеров. Им всем продолжают начислять пенсионные выплаты.

"Если есть информация о смерти человека, то, очевидно, что пенсионный фонд прекращает выплаты. И если мы увидим, что 6 месяцев мы начисляем, а движения средств по банку нет, мы приостанавливаем начисления. Именно приостанавливаем, потому что мы не знаем, почему человек не может снять эти деньги, действительно ли с ним уже что-то произошло. А так пытаемся начислять, потому что все же презюмируем, что люди живы", — подчеркнула министр.

По ее словам, если человек даст о себе знать по истечении 6-месячного срока, на который приостановили выплату пенсий, то ему доначислят всю сумму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрпочта" из-за угроз и запугивания со стороны российских захватчиков прекратила работу во временно оккупированных городах Украины. Поэтому пенсию на руки не смогут получить около 300 тысяч пенсионеров, однако выход из ситуации есть.