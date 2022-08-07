Частині громадян під час війни не зарахують пенсійних стаж: кого це торкнеться

Це пов'язано з несплатою такими громадянами податків

Роботу під час війни не зараховують у пенсійний стаж, якщо особа не сплачує Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Таким чином страхового стажу можуть не дорахуватися підприємці, які скористалися можливістю не платити ЄСВ, а також громадяни, які залишилися працювати на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Поки вони не сплачують ЄСВ, їхній страховий стаж не буде зараховуватися ні в якому вигляді", — повідомила голова Мінсоцполітики.

Вона додала, що на тимчасово окупованих територіях залишаються близько трьох мільйонів пенсіонерів. Їм усім продовжують нараховувати пенсійні виплати.

"Якщо є інформація про смерть людини, то, очевидно, що пенсійний фонд припиняє виплати. І якщо ми побачимо, що 6 місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею уже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі", — підкреслила міністр.

За її словами, якщо людина дасть про себе знати по завершенню 6-місячного терміну, на який призупинили виплату пенсій, то їй донарахують всю суму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрпошта" через погрози та залякування з боку російських загарбників припинила роботу у тимчасово окупованих містах України. Через це пенсію на руки не зможуть отримати близько 300 тисяч пенсіонерів, однак вихід із ситуації є.