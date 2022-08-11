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Как получить пенсионное удостоверение: украинцам рассказали о трех способах

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Оформить документ можно тремя способами
Оформить документ можно тремя способами

Оформить документ можно не только по личному обращению, но и онлайн

Пенсионное обеспечение украинцев во время войны правительство называет вторым приоритетом после оборонных расходов. Но чтобы получить право на соответствующие выплаты, необходимо оформить пенсионное удостоверение – документ, фиксирующий статус человека и его право на соцобеспечение.

В Пенсионном фонде Украины объяснили – подать документы на получение удостоверения можно тремя способами. Первый и сейчас самый распространенный – обратиться лично в территориальный орган ПФУ. При этом не имеет значения, в какой именно — они действуют по принципу экстерриториальности, поэтому место регистрации и, соответственно, пребывания на учете гражданина при таком обращении значения не имеет. Можно выбирать просто ближайшее отделение.

Два других способа – это подача документов онлайн. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, а можно через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Далее необходимо будет заполнить заявление на получение пенсионного удостоверения. При личном обращении необходимо предъявить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и добавить фото.

При подаче через портал ПФУ доступ к соответствующей анкете в разделе "О пенсионном обеспечении" открывается после авторизации. Ее можно пройти с помощью сервиса "Дия.Подпись", квалифицированной электронной подписи или средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии BankID. В форму также нужно будет загрузить свое фото.

В приложении "Пенсионный фонд" оформление удостоверения происходит через вкладку "В ПФУ", где есть раздел "Коммуникации в ПФУ". В этом разделе следует выбрать подпункт "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения". Здесь также нужно будет загрузить фотографию.

После того, как удостоверение будет готово, его необходимо забрать. Для этого придется обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. В случае онлайн-подачи документов такой центр можно определить самостоятельно, выбрав самый удобный для себя вариант – документ доставят именно туда.

В приложении "Дия" пенсионные удостоверения пока не генерируются. Впрочем, ПФУ и Министерство цифровой трансформации Украины обещают в ближайшее время ввести электронный формат документа.

Как сообщал "Телеграф", в Украине в ближайшее время планируют запустить систему добровольных социальных взносов – так каждый желающий сможет самостоятельно увеличить размер своих будущих выплат.

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#Пенсионный фонд #Пенсии #Пенсионное удостоверение