Что будет с пенсией в будущем году – чиновники рассказали, повысят ли пенсионный возраст и ждать ли проблем с выплатами

Будут ли деньги на пенсии в 2023 году и повысят ли пенсионный возраст

До конца 2022 года украинским пенсионерам еще дважды, с 1 октября и 1 декабря, повысят пенсии, так что минимальная пенсия у украинцев будет от 2093 до 3000 гривен, в зависимости от возраста и трудового стажа.

Однако власти уже дают прогноз на ситуацию с пенсиями в 2023 году. Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул в своем Телеграмм-канале, что социальные расходы, в том числе пенсии, будут на втором месте после обороны в госбюджете на 2023-й год.

Также министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила, что государство не планирует повышать пенсионный возраст.

"Мы не будем его (пенсионный возраст- Ред.) повышать. Все повышение уже прописано до 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, так она и может выйти на пенсию", — заявила министр в интервью "Интерфакс-Украина".

Впрочем, те украинцы, которым страхового стажа для выхода на пенсию не хватает, смогут "докупить" его, в чем им смогут помочь муж или жена, а также дети.