Що буде з пенсією наступного року – чиновники розповіли, чи підвищать пенсійний вік і чи чекати на проблеми з виплатами

Чи будуть гроші на пенсії у 2023 році і чи підвищать пенсійний вік

До кінця 2022 року українським пенсіонерам ще двічі, з 1 жовтня та 1 грудня, підвищать пенсії, тож мінімальна пенсія в українців буде від 2093 до 3000 гривень, залежно від віку та трудового стажу.

Однак влада вже дає прогноз на ситуацію з пенсіями у 2023 році. Так, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив у своєму Телеграм-каналі, що соціальні витрати, у тому числі пенсії, будуть на другому місці після оборони у держбюджеті на 2023 рік.

Також міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зауважила, що держава не планує підвищувати пенсійний вік.

"Ми не будемо його (пенсійний вік — ред.) підвищувати. Все підвищення вже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона і може вийти на пенсію", — заявила міністр в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Втім, ті українці, яким страхового стажу для виходу на пенсію не вистачає, зможуть "докупити" його, у чому їм зможуть допомогти чоловік чи дружина та діти.