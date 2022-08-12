Оформить пенсию дистанционно: украинцам объяснили, кто и при каких условиях может это сделать

В ПФУ дали объяснения, в каких случаях начисление пенсий может произойти дистанционно

В Пенсионном Фонде предоставили украинцам возможность оформить пенсию по возрасту дистанционно, однако исключительно по одному условию — если все надлежащие сведения о приобретенном страховом стаже указанного лица находятся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе ПФУ, отвечая на вопрос одного из своих клиентов, может ли он оформить пенсию дистанционно, если видит в личном кабинете на официальном вебпортале ведомства все документы о страховом стаже.

В своем ответе представители ПФУ сообщили, что в случае если вся необходимая информация о приобретенном страховом стаже застрахованного лица содержится в Госреестре, то пенсионные выплаты по возрасту указанному лицу будут назначаться сразу после достижения им пенсионного возраста автоматически.

За назначением пенсии граждане могут обратиться дистанционно, не посещая госучреждение, просто через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо заполнить в личном пользовательском кабинете заявление о назначении пенсии.

Кроме того, отмечается, что в 2022 году граждане, которым исполнилось 60 лет, могут получать пенсии по возрасту, однако исключительно при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Если же лет стажа недостаточно, пенсию будут назначать позже.

" Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста ", — пояснили в ПФУ.

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