Пенсіонери в окупації мають два варіанти отримання пенсій

Звичний спосіб отримання пенсії поштою не доступний через російську окупацію

Близько 300 тисяч пенсіонерів опинилися внаслідок вторгнення росії на тимчасово окупованій території, і частина з них у серпні не отримають своїх пенсій через пошту. Там, де це можливо, "Укрпошта" продовжувала виплати із тих грошей, якими люди оплачують послуги, але переміщувати готівку через лінію фронту небезпечно. З 1 серпня поштовий оператор повністю припинив роботу з міркувань безпеки.

Як зазначив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі "Супільне спротив", отримувати виплати пенсіонер може на свій рахунок у банку або при переміщенні на підконтрольну Україні територію. Щоб це зробити, потрібно через загальнонаціональний кол-центр переказати кошти туди, де людина тепер проживає.

Також передбачено можливість, що за допомогою інтернет-банкінгу та дистанційного відкриття рахунків люди зможуть оформити рахунок через електронний кабінет пенсійного фонду. На окупованих територіях там, де ще працюють органи місцевого самоврядування, громадянам роз’яснюють особливості — вже переведено десятки тисяч виплат.

Також заступник міністра підтвердив, що попри проблеми Пенсійного фонду з наповненням вдалося провести індексацію виплат та забезпечити їх у належному розмірі.

Читайте також: Категорія Україна Не приходять деякі доплати до пенсії: юрист пояснив, чому Щоби точно переконатись, що пенсіонер не отримує доплат, необхідно точно знати структуру пенсії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця року планується ще два збільшення пенсії — у жовтні та грудні. Окрім підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних, очікується зростання виплат для людей, які досягли певного віку.