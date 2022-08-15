Как не остаться без пенсии – в ПФУ дали ответ

Из-за ошибки работодателя можно остаться без пенсии, как этого не допустить

Все пенсии по возрасту украинцам назначаются автоматически, но лишь в том случае, если в госреестрах есть вся нужная информация о получателе выплат. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

В случае если сведения в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования дают данные о страховом стаже, достаточном для назначения пенсии, пенсия будет назначена автоматически без обращения в органы ПФУ.

Если же информация о страховом стаже неполная, за назначением пенсии можно обратиться персонально и дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ. В таком случае можно предоставить дополнительную информацию о страховом стаже, проверить данные, внесенные за вас страхователями, и в случае необходимости исправить неточности.

Сделать все это можно в разделе "Популярные услуги" – "Анкета предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту" в левом боковом меню сайта.

При этом в 2023 году начнут действовать нормы нового пенсионного законодательства, при котором для выхода на пенсию в 60 лет потребуется страховой стаж свыше 30 лет. В 63 года можно уйти на отдых имея свыше 20 лет трудового стажа, и от 15 до 20 лет для выхода на пенсию в 65 лет.

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 по 12 августа на выплату пенсии направлены 28,2 млрд грн.