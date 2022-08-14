Пенсия в 2023 году будет не у всех

Из-за пенсионной реформы на пенсию смогут выйти не все

С будущего 2023-го года начнут действовать нормы принятой ранее пенсионной реформы, согласно которой теперь на пенсию выйдут далеко не все украинцы, которым исполнилось 60 лет. Теперь для этого потребуется страховой стаж свыше 30 лет.

Об этом напоминает Обозреватель, добавляя, что для выхода на пенсию в 63 года потребуется от 20 лет трудового стажа, и от 15 до 20 лет для выхода на пенсию в 65 лет.

В случае если нет даже 15 лет трудового стажа, вместо пенсии будет социальная помощь от государства и только в том случае, если после 65 лет их доход будет меньше, чем прожиточный минимум.

Впрочем, есть несколько вариантов как добрать необходимый стаж для выхода на пенсию:

если еще есть время накопить стаж, официально трудоустроиться;

можно добровольно платить взносы в Пенсионный фонд, если нет работы, но есть средства;

наконец, можно просто докупить недостающий стаж по цене в 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Помочь супругу или супруге может его вторая половинка, выплачивая за него взносы в ПФУ, или взрослые и обеспеченные дети, помогая родителям. О такой возможности ранее рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.