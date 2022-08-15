Як не залишитися без пенсії – у ПФУ дали відповідь

Через помилку роботодавця можна залишитись без пенсії, як цього не допустити

Усі пенсії за віком українцям призначаються автоматично, але лише у тому випадку, якщо у держреєстрах є вся потрібна інформація про отримувача виплат. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Якщо відомості в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування дають дані про страховий стаж, достатній для призначення пенсії, пенсія буде призначена автоматично без звернення до органів ПФУ.

Якщо ж інформація про страховий стаж неповна, за призначенням пенсії можна звернутися персонально та дистанційно через веб-портал електронних послуг ПФУ. У такому разі можна надати додаткову інформацію про страховий стаж, перевірити дані, внесені за вас страхувальниками, та у разі потреби виправити неточності.

Зробити все це можна у розділі "Популярні послуги" – "Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком" у лівому меню сайту.

При цьому у 2023 році почнуть діяти норми нового пенсійного законодавства, при якому для виходу на пенсію у 60 років знадобиться страховий стаж понад 30 років. У 63 роки можна піти на відпочинок маючи понад 20 років трудового стажу, та від 15 до 20 років для виходу на пенсію у 65 років.

За даними Пенсійного фонду України, з 1 по 12 серпня на виплату пенсії спрямовано 28,2 млрд грн.