Пенсія у 2023 році буде не у всіх

Через пенсійну реформу на пенсію зможуть вийти не всі

З майбутнього 2023 року почнуть діяти норми прийнятої раніше пенсійної реформи, згідно з якою тепер на пенсію вийдуть далеко не всі українці, яким виповнилося 60 років. Тепер для цього знадобиться страховий стаж понад 30 років.

Про це нагадує Обозреватель, додаючи, що для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 20 років трудового стажу, та від 15 до 20 років для виходу на пенсію у 65 років.

Якщо немає навіть 15 років трудового стажу, замість пенсії буде соціальна допомога від держави і тільки в тому випадку, якщо після 65 років їхній дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Втім, є кілька варіантів, як добрати необхідний стаж для виходу на пенсію:

якщо є час накопичити стаж, офіційно працевлаштуватися;

можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, якщо немає роботи, але є кошти;

нарешті, можна просто докупити недостатній стаж за ціною 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

Допомогти дружині або чоловіку може його друга половинка, сплачуючи за нього внески до ПФУ, або дорослі та забезпечені діти, допомагаючи батькам. Про таку можливість раніше розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.