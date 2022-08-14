Часть украинцев получит пенсию выше уже в августе, а часть - в октябре

Повышенные выплаты в последний месяц лета коснутся только определенной категории пенсионеров

Пенсионный фонд продолжает финансирование августовских пенсий. По последним данным перечислили уже более 28 млрд грн, и это еще не конец направления средств на пенсии. Уже в августе часть получателей получат пенсию с прибавкой в 45%.

По данным сайта "Минфин" речь о 400 тысячах участников боевых действий. В денежном эквиваленте это повышение составляет 834 грн. Пенсия для этой категории составляет 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Также в августе будут выплачены повышенные пенсии для военнослужащих, назначенные до 1.03.2018, и увеличенная минимальная пенсионная выплата для тех, кому она назначена по военному закону Украины, в размере 3854 грн.

Отметим, что большей части возрастных пенсионеров коснется повышение выплат в октябре. Для людей старше 70 лет продолжает действовать специальная программа, по которой они начнут получать дополнительную выплату в 300 грн. Минималка для этой категории составит 3 тысячи гривен пенсии при наличии полного стажа.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что пенсии будут повышаться в декабре в связи с запланированным ростом прожиточного минимума. При этом средняя пенсионная выплата в Украине на сейчас составляет чуть менее чем 4,5 тысячи гривен. Наибольший средний пенсионный доход зафиксирован у столичных пенсионеров.