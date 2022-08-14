Частина українців отримає пенсію вищу вже у серпні, а частина – у жовтні

Підвищені виплати в останній місяць літа торкнуться лише певної категорії пенсіонерів

Пенсійний фонд продовжує фінансування серпневих пенсій. За останніми даними, перерахували вже понад 28 млрд грн, і це ще не кінець спрямування коштів на пенсії. Вже у серпні частка одержувачів отримають пенсію із збільшенням у 45%.

За даними сайту "Мінфін" йдеться про 400 тисяч учасників бойових дій. У грошовому еквіваленті це підвищення становить 834 грн. Пенсія для цієї категорії складає 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Також у серпні буде виплачено підвищені пенсії для військовослужбовців, призначені до 1.03.2018, та збільшена мінімальна пенсійна виплата для тих, кому вона призначена за військовим законом України, у розмірі 3854 грн.

Зазначимо, що більшості вікових пенсіонерів торкнеться підвищення виплат у жовтні. Для людей віком від 70 років продовжує діяти спеціальна програма, за якою вони почнуть отримувати додаткову виплату 300 грн. Мінімалка для цієї категорії становитиме 3 тисячі гривень пенсії за наявності повного стажу.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що пенсії підвищуватимуться у грудні у зв’язку із запланованим зростанням прожиткового мінімуму. При цьому середня пенсійна виплата в Україні зараз становить трохи менше ніж 4,5 тисячі гривень. Найбільший середній пенсійний дохід зафіксовано у столичних пенсіонерів.