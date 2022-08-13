Автоматичне призначення пенсії світить не всім: українцям пояснили, що для цього потрібно

Пенсійні виплати призначаються автоматично лише в одному випадку

Частина українців може розраховувати на автоматичне призначення пенсійних виплат, проте для цього потрібно відповідати деяким умовам.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, якщо у державному реєстрі є вся необхідна інформація про страховий стаж, то пенсію за віком буде призначено автоматично.

У такому разі звертатися до органів ПФУ для призначення виплат не потрібно.

Якщо ж якоїсь інформації не вистачає, то й на автоматичне призначення пенсій не варто розраховувати. Однак, надати необхідні дані можна за допомогою звернення до ПФУ через вебпортал електронних послуг.

Там же можна перевірити свої дані та виправити неточності.

Робиться це через меню особистого кабінету. Там у розділі "Популярні послуги" варто вибрати пункт "Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком".

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Як повідомлялося раніше, українці, які мають повний страховий стаж і під час роботи мали заробітну плату у 7 разів вищу за середню, у грудні 2022 року отримають надбавку у розмірі 660 гривень.