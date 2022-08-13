Автоматическое назначение пенсии светит не всем: украинцам объяснили, что для этого нужно

Пенсионные выплаты назначаются автоматически только в одном случае

Часть украинцев может рассчитывать на автоматическое назначение пенсионных выплат, однако для этого необходимо соответствовать некоторым условиям.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, если в государственном реестре есть вся необходимая информация о страховом стаже, то пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

В таком случае обращаться к органам ПФУ для назначения выплат не нужно.

Если же какой-то информации не хватает, то и на автоматическое назначение пенсий рассчитывать не стоит. Однако предоставить необходимые данные можно посредством обращения к ПФУ через веб-портал электронных услуг.

Там же можно проверить свои данные и исправить неточности.

Делается это через меню личного кабинета. Там в разделе "Популярные услуги" стоит выбрать пункт "Анкета предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту".

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Как сообщалось ранее, украинцы, которые имеют полный страховой стаж и во время работы имели заработную плату в 7 раз выше средней, в декабре 2022 года получат надбавку в размере 660 гривен.