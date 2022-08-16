Потрібно зробити дзвінок: як пенсіонерам із окупованих територій отримати виплату

Перевести виплати на інше відділення "Укрпошти", замість окупованого, можна без візитів по інстанціях

Пенсіонерам на окупованій території доводиться непросто. Ті, хто отримував виплати через "Укрпошту" втратили таку можливість, але тим, хто отримував кошти на карти банків, вони продовжують приходити.

Як зазначає міністр соцполітики Оксана Жолнович, якщо пенсіонер отримував кошти через пошту, але тепер через військові дії чи окупацію це неможливо, гроші не пропадають, а переводяться на спеціальні рахунки в державному Ощадбанку. За першої ж нагоди пенсіонер зможе забрати свої виплати у відділенні банку або перенаправити їх отримання на інше відділення "Укрпошти".

Як перевести виплати на інше відділення "Укрпошти"

Для того, щоб перевести виплати та отримувати їх у місці на підконтрольній території України, необхідно звернутися на гарячу лінію "Укрпошти". Номер 0800300545. Оператору потрібно повідомити дані з паспорта, номер телефону, а також попередню та поточну адреси проживання для того, щоб виплати переадресували.

Як перевести виплати на банківську картку

Для того, щоб почати отримувати гроші не через пошту, а на картку, необхідно відкрити рахунок у банку. Зазначається, що із собою потрібно мати заяву про виплату пенсії чи соцдопомоги. Після цього можна звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. З собою потрібно мати паспорт, номер платника податків (ідентифікаційний код), дані із банку. Зазначимо, що виконати за наявності банківської картки для соцвиплат перераховані вище операції та подати заяву на зміну способу отримання пенсії можна онлайн.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні очікується підвищення пенсії для українців, які мають достатньо страхового стажу і вже мали 70-й день народження. Для тих, у кого стажу не вистачає передбачені кілька способів його добрати, також розробляється нова можливість оплати ЄСВ за час, якого бракує.