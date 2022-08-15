Будет ли повышение пенсий в 2023 году: в правительстве ответили

Правительство намерено найти "мудрое решение" этого вопроса

На 2022 год плановое повышение пенсий заложено в бюджет и состоится – это неоднократно отмечали в правительстве. Но открытым остается вопрос, стоит ли ожидать его, в частности индексации в следующем году – после значительного падения экономики, вызванного развязанной россиянами против Украины войной? Министр финансов Украины Сергей Марченко успокаивает – такая индексация будет. Но ее объемы и механизмы пока не определены.

В интервью "РБК-Украина" он сослался на то, что закон требует проведения индексации пенсионных выплат в марте. Однако, по словам Марченко, в целом ее проведение будет рассматриваться более подробно. "Если бы не было войны, этот вопрос даже не обсуждался бы. Но поскольку у нас достаточно сложный бюджет, сложная ситуация… Я надеюсь, что мы найдем мудрое решение", – сказал он.

Марченко также анонсировал пересмотр и оптимизацию расходов в госбюджете-2023. Его он назвал с одной стороны сложным, ведь сейчас сложно оценить многие макропоказатели и другие важные нюансы, а с другой – простое. "Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, армию. Все", — сказал глава Минфина. Ключевой задачей правительства он назвал нахождение средств, чтобы профинансировать дефицит бюджета. По его словам, к этому будут привлекаться страны-партнеры.

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Как сообщал "Телеграф", ранее в Минфине выступили против повышения в Украине минимальной зарплаты в 2023 году.