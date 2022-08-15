Часть украинских пенсионеров получит прибавку в 660 грн: стало известно, кто и когда

В Украине с декабря вырастет размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц

До конца 2022 года в Украине, несмотря на военное положение и обвал экономики в результате войны, запланировано еще два повышения пенсий. Первое состоится в октябре и коснется только тех, кому уже исполнилось 70 лет, а также кто имеет стаж в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Повышение, запланированное на декабрь, коснется всех, ведь оно будет связано с очередным ростом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как сообщает "Апостроф", части пенсионеров это повышение принесет прибавку сразу в 660 грн. Впрочем, это касается только тех, кто получает максимальную пенсию. В целом декабрьское повышение изменит размер пенсионных выплат следующим образом:

минимальная пенсия вырастет с 2027 до 2094 грн;

максимальная – с 20 270 до 20 930 грн.

Сообщается, что на середину августа средняя пенсия в Украине составляет 4 437 грн. Но даже такой размер выплат получает не так много пожилых граждан. Большинство пенсионеров получает в месяц сумму от 2001 до 3000 грн.

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Как сообщал "Телеграф", в 2023 году в Украине начнут действовать нормы принятой ранее пенсионной реформы, из-за которых части граждан придется отложить свой выход на пенсию.