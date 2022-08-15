Частина українських пенсіонерів отримає прибавку 660 грн: стало відомо, хто і коли

В Україні з грудня зросте розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

До кінця 2022 року в Україні попри воєнний стан і обвал економіки через війну заплановано ще два підвищення пенсій. Перше відбудеться у жовтні і зачепить лише тих, кому уже виповнилось 70 років, а також хто має стаж у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Підвищення, заплановане на грудень, торкнеться усіх, адже воно буде пов’язане із черговим зростанням прожиткового мінімуму для осіб що втратили працездатність.

Як повідомляє "Апостроф", частині пенсіонерів це підвищення принесе прибавку одразу у 660 грн. Втім, це стосуватиметься лише тих, хто отримує максимальну пенсію. Загалом грудневе підвищення змінить розмір пенсійних виплат таким чином:

мінімальна пенсія зросте з 2 027 до 2 094 грн;

максимальна – з 20 270 до 20 930 грн.

Повідомляється, що станом на середину серпня середня пенсія в Україні складає 4 437 грн. Але навіть такий розмір виплат отримує не так багато громадян похилого віку. Більшість пенсіонерів отримує на місяць суму від 2 001 до 3 000 грн.

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Як повідомляв "Телеграф", у 2023 році в Україні почнуть діяти норми прийнятої раніше пенсійної реформи, через які частині громадян доведеться відкласти свій вихід на пенсію.