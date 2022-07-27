Война не время для роста зарплат: что прогнозируют Минфин и Минэкономики на ближайшие два года

Украинцы могут не дождаться роста минимальной зарплаты в 2023 году

Министерство экономики Украины прогнозирует на 2022 год инфляцию в размере до 32%, а также падение ВВП на 30-35%, все это не позволит украинцам поднять минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума.

Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины по результатам переговоров с Минэкономики по установлению размера минимальной заработной платы на 2023 год.

В ФПУ отметили, что в Минэкономики прогнозируют:

падение ВВП в 2022 году может достичь 30-35%;

рост индекса потребительских цен в 2022 году до 31-32% к концу года, в 2023 году – 30%.

При этом было отмечено, что данный прогноз может меняться в зависимости от ситуации и принятых решений.

Все это ведет к тому, что Минфин считает необходимым оставить минимальную зарплату на уровне 6700 гривен и в 2023 году, Минэкономики предлагает ее повысить с 6700 гривен с 1 января 2023 года до 7250 гривен к концу года или менее чем на 10%.

Вместе с тем, по информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 грн и прогнозируется в размере 8200 грн на начало 2023 года.

Чуть более оптимистично – инфляция в 31%, оценивает ситуацию на 2022 год Национальный банк Украины.