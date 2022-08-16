В Кабмине придумали оригинальный способ поднять пенсии: помогут украинцы

Гражданам предложат адресно стать меценатами для пенсионеров

Поскольку высокую прибавку к пенсии до конца года получат далеко не все пенсионеры, в Минсоцполитики придумали новый способ повышения уровня выплат другим пенсионерам. Ранее подобные методы не применялись.

Как сообщила в эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович, украинцам предложат стать меценатами для пенсионеров.

"Мы предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", — отметила глава Минсоцполитики.

По ее словам, в настоящее время этот законопроект проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады, но она надеется, что его быстро примут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока часть украинцев готовится получать минимальную пенсию в 3 тысячи гривен только осенью, другие пенсионеры уже давно получают на руки гораздо более высокие суммы. На сегодня средний размер пенсии по всей Украине составляет 4437 гривен, однако в столице средний размер выплат составляет 6135,46 грн, на втором месте в рейтинге "богатых" пенсионеров оказалась Донетчина — 5634,43 грн. Тройку лидеров замкнула Луганская область с суммой 5237,39 грн.