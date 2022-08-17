Пенсії в умовах війни: названо 4 способи отримання грошей за декілька місяців

Чотири прості способи для отримання виплат, які накопичувалися кілька місяців

В умовах війни досить велика кількість літніх українців зіткнулася з проблемами під час отримання пенсій. Зокрема, це стосується громадян, які проживають у тимчасово окупованих населених пунктах або тих, хто на деякий час виїхав за межі країни.

Як пише видання "НВ", у випадку, якщо особа упродовж кількох місяців не отримувала виплати, то вони не "згорають", а лише накопичуються. "Телеграф" вирішив розібратися, яким чином українці можуть отримати пенсію одразу за кілька місяців.

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Перший варіант

При умові, що літній українець упродовж кількох місяців не мав можливості отримати свою пенсію, вона повинна була накопичуватися у спеціально створеному рахунку Ощадбанку.

Коли можливість забрати кошти з'явиться, отримувач може відвідати будь-яке відділення "Ощаду" на підконтрольних Україні територіях та забрати одразу всю суму. При собі потрібно мати документ, який посвідчує особу, тобто паспорт, а також ідентифікаційний код. Для тих громадян, які мають особистий рахунок, "Ощадбанк" може перерахувати гроші на нього.

Другий варіант

Якщо до війни пенсіонер отримував виплати через листоношу або у відділенні "Укрпошти", а з початком бойових дій в країні переїхав до іншого населеного пункту, який не перебуває в окупації, він може оформити на сайті Укрпошти переадресацію.

Третій варіант

При умові, що особа не мала змоги отримати пенсію більше шести місяців, адже перебувала за межами країни, для того, аби забрати свої гроші, їй потрібно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного Фонду та написати там заяву на повернення. У такому випадку певна сума від накопиченої пенсії буде виплачена одразу, а іншу розділять на частини та виплачуватимуть з основною виплатою кожного місяця.

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Четвертий варіант

Якщо особа не отримувала пенсію впродовж шести місяців і більше, це може розцінюватися як неможливість особи скористатися власним картковим рахунком. В такому випадку кошти направляють до "Приватбанку" для пошуку інших рахунків, щоб перенаправити пенсійні виплати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кабінеті міністрів вигадали оригінальний спосіб підвищити пенсії українцям.

Також нагадаємо, як пенсіонерам, які живуть на окупованих територіях, отримати свої соціальні виплати.