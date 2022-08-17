Пенсии в условиях войны: названы 4 способа получения денег за несколько месяцев

Четыре простых способа получения выплат, которые накапливались несколько месяцев

В условиях войны достаточно большое количество пожилых украинцев столкнулось с проблемами во время получения пенсий. В частности, это касается граждан, проживающих во временно оккупированных населенных пунктах или тех, кто на время выехал за пределы страны.

Как пишет издание "НВ", в случае, если лицо в течение нескольких месяцев не получало выплат, то они не "сгорают", а только накапливаются. "Телеграф" решил разобраться, каким образом украинцы могут получить пенсию сразу через несколько месяцев.

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Первый вариант

При условии, что у пожилого украинца в течение нескольких месяцев не было возможности получить свою пенсию, она должна была накапливаться в специально созданном счете "Ощадбанка".

Когда возможность забрать деньги появится, получатель может посетить любое отделение "Ощада" на подконтрольных Украине территориях и забрать сразу всю сумму. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, а также идентификационный код. Для граждан, имеющих личный счет, "Ощадбанк" может перечислить деньги на него.

Второй вариант

Если до войны пенсионер получал выплаты через почтальона или в отделении "Укрпочты", а с началом боевых действий в стране переехал в другой населенный пункт, который не находится в оккупации, он может оформить на сайте Укрпочты переадресацию.

Третий вариант

При условии, что лицо не имело возможности получить пенсию более шести месяцев, поскольку находилось за пределами страны, для того чтобы забрать свои деньги, ему нужно обратиться в любое отделение Пенсионного Фонда и написать там заявление на возвращение. В таком случае определенная сумма накопленной пенсии будет выплачена сразу, а другую разделят на части и будут выплачивать с основной выплатой каждый месяц.

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Четвертый вариант

Если лицо не получало пенсию в течение шести месяцев и более, это может расцениваться как невозможность лица воспользоваться собственным карточным счетом. В таком случае средства направляют в ПриватБанк для поиска других счетов, чтобы перенаправить пенсионные выплаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кабинете министров придумали оригинальный способ повысить пенсии украинцам.

Также напомним, как пенсионерам, живущим на оккупированных территориях, получить свои социальные выплаты.