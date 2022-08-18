Часть пенсионеров может получить прибавку к пенсии в 20%: кого касается и что нужно делать

На дополнительную прибавку могут рассчитывать и переселенцы

Часть украинских пенсионеров до конца года получит большую прибавку к пенсиям, однако касается это далеко не всех. На дополнительную доплату в размере 20% могут рассчитывать граждане, проживающие и получающие пенсию в горных районах Украины. Примечательно, что на такую прибавку могут рассчитывать и переселенные.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Виктория Поляковская.

По ее словам, закон о статусе горных населенных пунктов вступил в силу еще с 1995 года — таких населенных пунктов в Украине более 190. Это означает, что проживающие в горном населенном пункте или учащиеся, или работающие — могут претендовать на повышение до пенсии.

"Законом предусмотрена установленная надбавка к пенсиям 20% от основного размера пенсий", — сказала она.

Стоит отметить, что в Закарпатской области Пенсионный фонд Украины выплачивает такую надбавку 53 тысячам жителей горных населенных пунктов. На доплату в 20% к пенсии могут рассчитывать и лица, которые во время войны переехали в горные районы и зарегистрировались в них должным образом.

Как получить надбавку к пенсии в 20%

Для получения надбавки пенсионерам из горной местности нужно сначала получить статус жителя такой территории и соответствующее удостоверение. Для этого следует обратиться в местные органы власти или Центр предоставления административных услуг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине пенсия по возрасту назначается государством автоматически, если у Пенсионного фонда есть все необходимые данные — проверить их наличие нужно самостоятельно. Для тех, кто не получал пенсию несколько месяцев из-за особых обстоятельств есть несколько способов забрать свои деньги.