Бракує стажу до пенсії? Як докупити зараз і що вигадали на майбутнє

Укласти договір про купівлю стажу можуть лише працездатні громадяни

В Україні у 2022 році на пенсію можна вийти у 60,63 та 65 років залежно від напрацьованої кількості років страхового стажу. Але що робити тим, хто його не вистачає? Є варіанти доопрацювати необхідне, сподіватися на мінімальну допомогу чи, у разі наявного доходу, докупити стаж.

Юрист Сергій Коробкін для видання "На пенсії" пояснив, що в Україні можна придбати стаж вже близько 18 років уклавши договір добровільного пенсійного страхування. Для тих, хто має дохід, наприклад від роботи за кордоном, є можливість укласти договір на оплату страхових внесків у податковій. Ця опція доступна для працездатних громадян. Коштує місяць стажу 1430 грн, тоді як стаж у минулому коштуватиме дорожче — 34320 грн за рік. Для тих, хто вже вийшов на пенсію, опція недоступна.

У законодавстві у цьому питанні планують зміни, які мають спростити доступ до пенсійного страхування. Серед іншого, укладати такий договір пропонується з 16 років і використовуватиме для цього "Дію" або портал послуг ПФУ, розмір та періодичність внесків зможе визначати сама людина, а також пропонується опція оплати за стаж конкретним людям або фактична оплата частини пенсії конкретному пенсіонеру (70% від суми піде людині, 30% до Пенсійного фонду).

Таке нововведення дозволить збільшити не лише стаж, а й коефіцієнт зарплати, адже участь у добровільному страхуванні передбачається і для громадян, які працюють.

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Раніше "Телеграф" писав, що пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про працевлаштування. Для тих, хто вимушено евакуювався з України та продовжив кар’єру за кордоном, також є важлива інформація — не з кожної країни досвід роботи можна зарахувати до страхового стажу в Україні та можливість докупити його призначено, в тому числі, і для такої категорії.